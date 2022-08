Salama iski aivan Valkoisen talon viereen – kolme ihmistä kuoli

Äärimmäiset sääilmiöt ovat kurittaneet Yhdysvaltojen eri osavaltioita kesän aikana. Kentuckyn tulvissa on kuollut kymmeniä ja torstaina Valkoisen talon viereen iskenyt salama vaati kolme kuolonuhria.

CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan salamaniskuihin on kuollut tänä vuonna 12 henkilöä Yhdysvalloissa.

Sunnuntaina myös yli 70 miljoonaa ihmistä eri puolilla Yhdysvaltoja on saanut lämpövaroituksia, kun elohopealukemat voivat kohota seuraavan vuorokauden aikana jopa 40 asteeseen. Korkeista hellelukemista on varoiteltu kansalaisia muun muassa Seattlessa, New Yorkissa ja Tyynenmeren luoteis- ja koillisosissa.