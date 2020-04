Yhdysvalloissa itärannikolla riehuneet tornadot ovat tappaneet useita – video paljastaa valtaisat tuhot

Yllä olevalta videolta näkyy, kuinka tornado on kaatanut jopa rekkoja ja tuhonnut useita rakennuksia ja koteja.

Missisipissä on varmistettu jo useita kuolemantapauksia. Viranomaisten mukaan kuolleita on ainakin kuusi. Viereisessä osavaltiossa Louisianassa on myös julistettu hätätila.