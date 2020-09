USA:n tulihelvetin uhrit: Rakastetut isovanhemmat, 1-vuotias poika, autosta löydetyt 13-vuotias poika ja isoäitinsä – "He pitivät tätä perhettä kasassa"

Uutiskanava ABC kertoo lisätietoja paloissa kuolleista. Seattlessa Washingtonin osavaltiossa lapsiperhe joutui liekkien saartamaksi. Vanhempia hoidetaan kriittisessä tilassa sairaalassa, mutta perheen 1-vuotias poika kuoli vammoihinsa. Kuvernööri Jay Inslee ja hänen vaimonsa kertoivat sydämensä murtuneen, kun he kuulivat tapauksesta.

Kalifornian osavaltiossa palo on karmean koronavuoden toistaiseksi rajuin – 10 ihmisen on vahvistettu kuolleen. Sandy Butler soitti aviomiehensä kanssa pojalleen, että he yrittivät paeta liekkejä paikalliselle lähteelle. Sittemmin pariskunnasta ei ole kuultu. Pariskunnan lapsenlapsen puoliso Jessica Fallon kertoi, että menettäisi mitä tahansa muuta paitsi heidät.