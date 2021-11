Saksalaisseuran luotsi raivona ruotsalaistuomarille – "Tuntui siltä, että hän halusi saada Neymarin nimikirjoituksen"

– Olin todella vihainen tuomareiden panokseen jo alusta lähtien. Näen usein, kun suuret seurat saavat enemmän kunnioitusta tuomareilta. Ainoa asia, joka muuttaa jotakin on se, kun tunteeni ryöpsähtävät, Marsch sanoi Kickerin mukaan.

Tasapeli päätti Leipzigin jatkohaaveet. Se on lohkossa viimeisenä yhdellä pisteellä. PSG on kakkosena kahdeksalla pisteellä ja pisteen perässä Manchester Cityä. Vaikka keltaisista korteista enemmistö meni PSG:lle, ei sillä ollut vaikutusta Marschin arvioon tuomarin toiminnasta.

– Toinen pilkku oli selvä, silti hänen piti tarkistaa VAR:ilta. Se on tietysti fantastista, että meillä on pelaajia kuten Kylian Mbappe, Neymar ja Angel Di Maria vierailulla täällä Leipzigissa, mutta antakaa meidän pitää normaali ottelu, joka on oikeudenmukainen, Marsch päätti.