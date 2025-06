Saksalaislegendalta NHL-historiaa – valittiin Boston Bruinsin päävalmentajaksi

Boston Bruins on nimennyt saksalaisen Marco Sturmin, 46, joukkueen seuraavaksi päävalmentajaksi.

Bruinsin General Manager Don Sweeney tiedotti asiasta torstaina.

– Olemme ylpeitä saadessamme nimetä Marcon Boston Bruinsin 30:nneksi päävalmentajaksi, Sweeney kommentoi joukkueen nettisivuilla.

Sturm on ensimmäinen saksalainen päävalmentaja NHL:ssä.

Hyökkääjänä pelannut Sturm on entinen Boston Bruinsin pelaaja. Hän kiekkoili seurassa viiden kauden ajan 2000-luvun alussa. Viimeksi Sturm on toiminut päävalmentajana AHL-liigan Ontariossa. Sitä ennen häneltä löytyy kokemusta NHL-joukkue Los Angeles Kingsin apuvalmentajan tehtävistä. Sturm on valmentanut myös Saksan maajoukkuetta, jonka hän luotsasi sensaatiomaisesti olympiahopealle vuonna 2018.

Peliurallaan hän kiekkoili NHL:ssä Bostonin lisäksi San Jose Sharksissa, Los Angelesissa, Washingtonissa, Vancouverissa ja Floridassa. Hänellä on vyöllään 938 ottelua NHL:n runkosarjassa ja 68 pudotuspeleissä. Pisteitä hyökkääjä nakutti 14 vuoden aikana taalaliigassa yhteensä 509. Sturmia voi pitää yhtenä Saksan kaikkien aikojen jääkiekkoilijoista.