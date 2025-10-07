Saksan länsiosassa sijaitsevan Herdecken vastavalittu pormestari Iris Stalzer, 57, haavoittui erittäin pahasti puukotuksessa tiistaina. Sosiaalidemokraatteja (SPD) edustavaa Stalzeria puukotettiin lähellä hänen kotiaan Herdeckessä puolen päivän tietämissä paikallista aikaa.
– Hänen henkensä on vaarassa. Tämä rikos ja sen taustat on selvitettävä nopeasti, vaati Saksan liittokansleri Friedrich Merz viestipalvelu X:ssä.
SPD:n liittopäiväryhmän johtaja Matthias Miersch kommentoi veritekoa Berliinissä.
– Ajattelemme häntä ja toivomme, että hän selviää tästä kauheasta rikoksesta. Sen taustaa emme voi tällä hetkellä kommentoida, mutta olemme erittäin surullisia.
Bild-lehden mukaan Stalzerin 15-vuotias adoptiopoika olisi kertonut miesjoukon hyökänneen hänen äitinsä kimppuun kadulla ja puukottaneen tätä pahasti vatsaan ja selkään.