Saksa tiukentaa rajusti turvapaikkalakejaan

Saksan hallitus on tiukentanut maahanmuuttopolitiikkaansa sitä mukaa kuin äärioikeistopuolue AfD:n kannatus on kohonnut. Saksa on muun muassa lisännyt merkittävästi rajavalvontaansa ja palauttanut ihmisiä Afganistaniin ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Taleban-liike palasi valtaan.