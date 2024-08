Saksan veitsi-iskun epäilty 26-vuotias mies tunnusti tekonsa

Saksassa poliisin kiinni ottama perjantain veitsi-iskusta epäilty 26-vuotias syyrialaismies on tunnustanut tekonsa, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan epäilty on pidätettynä väliaikaisesti. Hänen osallisuuttaan tapahtumiin tutkitaan parhaillaan perusteellisesti.

Bildin ja Spiegelin mukaan kyseessä on 26-vuotias syyrialainen mies, joka on saapunut Saksaan vuoden 2022 joulukuussa. Epäillylle on myönnetty turvapaikka, jollainen usein myönnetään sodan runtelemasta Syyriasta pakeneville.