Raju muutos linjaan: Saksa aloittaa rajatarkastukset

Saksan sisäministerin Nancy Faeserin mukaan tarkoituksena on hillitä laitonta maahantuloa.

– Tämän päätöksen tarkoituksena on entisestään rajoittaa laitonta maahantuloa, ja suojata akuuteilta uhilta, joita islamistinen terrorismi ja vakava rikollisuus aiheuttavat, Faeser perustelee.

"Puolan kannalta ei ole hyväksyttävää"

– Puolan kannalta tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää. Tiedän kuitenkin, että Saksan päätösten taustalla on maan sisäpoliittinen tilanne, eikä se, miten me torjumme laitonta maahantuloa omilla rajoillamme, Puolen pääministeri Donald Tusk sanoo.



Puolan lisäksi myös Itävalta on todennut Saksan horjuttavan EU:n peruskiveä, vapaata liikkuvuutta. Maan sisäministerin mukaan se ei aio ottaa vastaan Saksan käännyttämiä ihmisiä.



Maahanmuuttovastaisena tunnettu Unkarin pääministeri Viktor Orban toivotti liittokansleri Scholzin tervetulleeksi kerhoon.