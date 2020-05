SAK on tyrmistynyt lomautushelpotusten väärinkäytöstä – palkansaajat kavahtavat leikkauslistoja ja satsaisivat osaamiseen

– Helpotusten tavoitteena on pitää yritykset hengissä pahimman kriisin yli, jotta työntekijöillä on sen jälkeen työpaikka mihin palata. Valitettavasti jotkin yritykset ovat kuitenkin käyttäneet poikkeusmääräyksiä hyväkseen ja ilmoittaneet lomautuksista, vaikka todellisia tuotannollisia tai taloudellisia syitä niille ei ole. Tämä on ehdottoman tuomittavaa ja se on jatkossa estettävä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta jyrähtää.