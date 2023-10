Saitko viestin "Omaverosta"? Poliisilta varoitus: Uhrien pankkitilit tyhjentyneet

Viestissä on ollut linkki, johon on tullut syöttää verkkopankkitunnukset. Uhrin syötettyä verkkopankkitunnuksensa linkkiin, verkkopankkitunnukset ovat päätyneet rikosllisten käsiin, ja hetken kuluttua asianomistaja on huomannut pankkitiliensä tyhjentyneen.