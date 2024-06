Sähköpotkulaudat ja sähköskootterit tarvitsevat nyt vakuutuksen

Tänään astuu voimaan uusi liikennevakuutuslain muutos. Muutos liittyy EU-direktiiviin, jonka mukaan yli 25 kiloa painavilla tai yli 25 kilometrin tuntivauhtia kulkevilla sähköisillä ajoneuvoilla on oltava vakuutus.



Sähköpotkulautojen vuokrayritysten täytyy hankkia potkulautoihin vakuutukset potkulautojen painosta ja nopeudesta riippumatta.



Vakuutusvelvollisuus koskee myös esimerkiksi ruokalähettien ja senioreiden käyttämiä sähköskoottereita. Lapsille suunnatut sähköautot tulee myös vakuuttaa, vaikka niillä ajettaisiinkin vain omalla pihalla.



Sähköpyörät tekevät pääsääntöön poikkeuksen, sillä laissa on nyt erikseen todettu, mikä sähköpyörä kuuluu vakuutettavaksi ja mikä ei. Sähköavusteiset polkupyörät eivät tarvitse liikennevakuutusta, mutta esimerkiksi moottorilla varustettu polkupyörä tulee vakuuttaa, mikäli sen paino ylittää 25 kiloa.



Myös sähköpyörätuolien kohdalla pääsäännöstä poiketaan. Liikennevakuutuslaki ei koske sähköpyörätuoleja, jotka on annettu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi vammaiselle.



Lakiuudistuksen taustalla on EU:n liikennevakuutusdirektiivi, jonka uusi laki panee täytäntöön kansallisella tasolla. Lakimuutoksella on haluttu siirtää etenkin sähköpotkulautailijoille tapahtuvien onnettomuuksien sairaanhoitokustannukset veronmaksajilta vakuutusyhtiöille eli käytännössä vuokrayrityksille.