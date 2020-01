Sähkön vienti Suomesta ulkomaille kasvoi viime vuonna huimat 80 prosenttia – tästä on kyse

Energiateollisuuden mukaan eritoten Viron markkinoilla on kysyntää suomalaiselle sähkölle. Sähkön vienti viroon liki kaksinkertaistui vuodesta 2018 vuoteen 2019.

– Viron likaisempi tuotanto on korvaantunut puhtaammalla sähköllä. Markkinat siis toimivat niin sanotusti halutulla tavalla, Energiateollisuuden viestintäpäällikkö Jukka Relander kommentoi.

Päästökauppa ohjaa energiantuotantoa



– Päästöoikeuksien hinta on aika isossa roolissa. Se on tehnyt kivestä kallista poltettavaa. Päästökaupan ohjatessa Pohjolan vähäpäästöinen sähkö energisoi, muotoilee Energiateollisuuden asiantuntija Petteri Haveri.

Päästöoikeuksien hinta on nelinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Radikaali nousu johtuu viime vuonna tehdystä uudistuksesta, jonka myötä markkinoille kertyneet päästöoikeudet varastoituvat. Likaisen energian hinta on noussut, kun näiden oikeuksien määrä on vähentynyt.