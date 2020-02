Sähkön markkinahinta painuu miinukselle ensi yönä – syynä muun muassa lauha sää ja työmarkkinoita piinaavat lakot

Nordpool -sähköpörssin hintaennusteen mukaan puolen yön ja aamuneljän välillä sähkön tukkuhinta on miinuksen puolella 7–20 senttiä megawattituntia kohden.

Käytännössä siis tuotantoa on ensi yönä enemmän kuin kysyntää. Energiaviraston johtaja Antti Paanasen mukaan tämä johtuu siitä, että myrskytuulten takia tuulivoimaa on tarjolla todella paljon, kysyntää on lauhan jakson vuoksi vähän ja lakot laskevat kulutusta teollisuudessa.