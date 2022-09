Sähkön hinnannousut huolestuttavat: Näin suomalaiset nyt säästävät energiaa

Valtaosa suomalaisista on tehnyt jonkinlaisia energiansäästötoimia, mutta kaikki eivät usko, että omilla toimilla voi vaikuttaa energian riittävyyteen.

Kansalaispulssi-kyselyn tarkoituksena on selvittää kansalaisten näkemyksiä esimerkiksi viranomaisten toimintaan.

Huolestuneisuuden määrä vaihtelee eri väestöryhmissä. Merkittävin ero näkyy eri tulotasojen välillä. Pienituloisista yli 70 prosenttia on huolissaan energian hinnannoususta, kun taas hyvätuloisista huolissaan on vain reilu kolmannes. Keskituloisista huolestuneita on hieman yli puolet.