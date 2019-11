Sähköautojen latausmahdollisuuksia lisäävä lakiluonnos saa kovaa kritiikkiä lausunnonantajilta – "Latauspisteiden ylimitoitettu rakentaminen ei lisää sähköautojen määrää Suomessa"

Lausunnonantajat pääosin katsovat, että sähköautojen latauspisteiden määrän lisääminen on tärkeää, mutta he ovat huolissaan muun muassa asumiskustannusten noususta. Latausmahdollisuuksien toivotaan perustuvan enemmän markkinaehtoisuuteen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, ettei ole vielä ehtinyt tutustua lausuntoihin, mutta hänen mukaansa hallituksen esitykseen tehdään tarvittaessa korjauksia niiden pohjalta. Mikkonen näkee myönteisenä sen, että palautetta on tullut runsaasti.

Lokakuun alussa lausunnolle lähtenyt luonnos on aiheuttanut hampaiden kiristelyä myös hallituksen sisällä. Keskustan kansanedustajat Markus Lohi ja Ari Torniainen lähettivät lokakuussa tiedotteen, jossa he totesivat, että keskusta ei hyväksy lausuntokierroksella olevaa Mikkosen esitystä.

Lohi sanoi tuolloin Helsingin Sanomille, että kyseessä on keskustan eduskuntaryhmän yksimielinen kanta.

Velvoitteiden tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021

Lausunnolla olleessa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa, täytyisi tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius.

Uusiin tai laajasti korjattaviin ei-asuinrakennuksiin latausvalmius pitäisi asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista, jos pysäköintipaikkoja on yli kymmenen. Jos pysäköintipaikkoja on yli 20, tulisi latausvalmius asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista ja latauspiste vähintään 10 prosenttiin paikoista.

Latausmahdollisuuksia lisäämällä on tarkoitus nostaa sähköautojen määrää Suomessa. Taustalla on hallituksen tavoite vähintään puolittaa liikenteen päästöt ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

"Kansalliset lisävaatimukset olisivat kohtuuttomia"

Lokakuussa lähettämässään tiedotteessa Lohi ja Torniainen sanoivat, että lausunnolla olevaan esitykseen sisältyvät kustannusarviot on laskettu reippaasti alakanttiin, aikataulu on liian kireä ja velvoitetta on ylimitoitettu tuntuvasti.