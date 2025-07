Saga Vannisen kultajuna puksuttaa – komea kuulatulos

Saga Vanninen pukkasi kuulaa 15,09 alle 23-vuotiaiden seitsenottelussa Norjan Bergenissä. Tulos vankistaa suomalaisen otetta kultamitalista, kun seitsenottelua on vielä neljä lajia jäljellä.

Vanninen sai kuulatuloksellaan 867 pistettä ja sijoittui lajissa toiseksi Kreikan Anastasia Ntragkomirovan jälkeen. Kokonaistuloksessa Vanninen on ottelussa vahvassa johdossa 2932 pisteellä. Toisena oleva Ison-Britannian Abigail Pawlett on yli sadan pisteen päässä suomalaisesta.

Vanninen on työntänyt kuulaa parhaimmillaan peräti 16,12 pari vuotta sitten. Suomalaisen ennätyssarjassa kuulatulos oli 14,98, joten siihen nähden Bergenissä tuli parannusta. Kun aamun lajeista tuli ennätys aidoissa 13,25 ja kova tulos 180 korkeudessa, on suomalainen edelleen seitsenottelussa SE-vauhdissa. Tänään ottelussa on vuorossa vielä 200 metriä. Loput kolme lajia kisataan huomenna.