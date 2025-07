Saga Vanniselta vahva 200 metriä – edelleen SE-vauhdissa

Saga Vanninen juoksi 24,45 seitsenottelun 200 metrillä alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa Norjan Bergenissä.

Tuloksen myötä Vanninen nousi 3870 pisteeseen ja johtaa nuorten EM-ottelua neljän lajin jälkeen. Toisena oleva Ison-Britannian Abigail Pawlett on kolmen pisteen päässä Vannisesta. Suomalainen on myös omaa ennätyssarjaansa edellä 32 pistettä ensimmäisen päivän jälkeen. Vannisella on erittäin hyvät mahdollisuudet saavuttaa Tiia Hautalan Suomen ennätys 6404 pistettä, jos hän vain onnistuu huomenna kolmessa lajissa.

Vanninen on juossut parhaimmillaan 200 metriä aikaan 24,30. Tälläkin kaudella matka on kulkenut aikaan 24,32, joten aivan kauden parhaaseensa tamperelainen ei 200 metrillä tällä kertaa yltänyt.

Suomalaisottelijan tulokset EM-ottelun ensimmäisenä päivänä ovat: 100 m aidat 13,25, korkeus 180, kuula 15,09 ja 200 m 24,45.

Vilma Itälinna on seitsenottelussa ensimmäisen päivän jälkeen kuudentena pistein 3566.