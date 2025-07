Saga Andersson jysäytti kesän parhaansa

Saga Andersson hyppäsi seiväskisan voittoon Turussa kesän parhaalla tuloksellaan.

Hallikaudella ennätyksensä 452 hypännyt Andersson ylitti Turussa kilpaillussa Tilastopajacupissa korkeuden 444, jolla irtosi selkeä voitto ennen korkeuden 391 ylittänyttä Nuppu Willmania.

Andersson onnistui ylityksessä toisella yrityksellään. Esbo IF:ää edustava hyppääjä nostatti riman vielä uuteen ennätyskorkeuteensa 453, mutta rima tuli alas kolmesti, ja ennätys jäi vielä syntymättä.

Anderssonin kausi on ennen Turun onnistumista sujunut alavireisesti. Hän hyppäsi kesäkuun alussa niin ikään Turussa tuloksen 440, mutta sen jälkeen tulostaso on ennen tiistain kisaa jäänyt vaisuksi.

Andersson on tällä hetkellä niukasti kiinni paikassa Tokion syyskuun MM-kisoihin. Andersson on MM-rankingissa sijalla 32, kun kisaan kelpuutetaan 36 hyppääjää. MM-tulosraja on 473.

Kesän paras suomalaisnoteeraus on Elina Lampelan kesäkuussa Italiassa hyppäämä 446.