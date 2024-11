Sadan avovangin työt valtion luontokohteissa loppuvat leikkauksiin: "Kaikkia kohteita ei kyetä ylläpitämään"

Jäljelle jäävät 1,7 miljoonaa euroa on varattu vain vankien palkkoihin. Sen verran niihin on kulunut tähänkin asti.

Tänä vuonna avolaitosrahalla on työskennellyt noin 300 vankia joka arkipäivä.

Yhteistyö suurimman kumppanin kanssa päättyy

Aikaisemmin avolaitosrahalla on voitu maksaa myös työkohteen työnjohdon sekä työn tarvikkeiden ja aineiden kustannuksia.

– Pikkuhiljaa selviää, että mitä ylläpidetään, missä palvelutaso laskee ja missä ylläpito loppuu. Se on fakta, että kaikkia kohteita ei kyetä ylläpitämään, mitä tänä päivänä pidetään.

– Tietenkin kaikkein suosituimmissa yleisökäytön kohteissa palvelut säilyvät. Pyrimme varmistamaan joka tapauksessa kohteiden asiakasturvallisuuden. Se on meillä prioriteetti numero yksi.

Metsähallitus on Rikosseuraamuslaitoksen suurin yhteistyökumppani avolaitosvankien työllistämisessä. Sen Luontopalveluissa on työskennellyt vankeja keskimäärin 100 henkilötyövuoden verran.

– Se on varsin suuri määrä. Nyt pitää miettiä, miten me niitä korvaamme.

Metsähallitus ostaa jatkossa pääsääntöisesti kaiken kunnostustyön ostopalveluna, joka on Aarnion mukaan tehokkain tapa hoitaa ylläpitoa jatkossa.

– Vankityö on kuntouttavaa työtoimintaa, ja vankeja pyritään sopeuttamaan tähän yhteiskuntaan. Palveluntuottajat taas ovat ammattilaisia yrittäjiä ja tekevät sitä ammatikseen.

– Meillä on hyviä esimerkkejä. Rikoskierteitä on saatu katkaistua, ja onpa sellaisiakin esimerkkejä, että avolaitosvanki on saanut elämänsä ensimmäisen virallisen työtodistuksensa täältä meiltä Metsähallituksesta.