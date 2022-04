Yhdyskuntapalvelu on vakiinnuttanut asemansa vaihtoehtona vankilalle – "Auttaa myös heitä itseään"

Rikoksia on voinut sovittaa yhdyskuntapalvelulla jo runsaan 30 vuoden ajan. Pelastusarmeijalla on pitkä historia vankityöstä, ja perinne jatkuu nyt myös yhdyskuntapalvelua suorittavien kanssa.

Hänen miehensä, osaston toinen johtaja Riku Leino mainitsee, että voimaantuminen on johtanut jopa siihen, että muutama palvelua suorittanut on palannut järjestöön tekemään vapaaehtoistyötä.

Osastossa on parhaillaan kaksi palvelua suorittavaa, jotka ovat mukana järjestämässä maksutonta yhteisöruokailua kolmesti viikossa ja tekevät siivoustöitä. He voivat osallistua myös koulutuksiin, joissa vahvistetaan tunne- ja työelämäosaamista ja tietokonetaitoja.

Voisi käyttää useammin

Arkielämä jatkuu

"Jokainen on arvokas"

Jo Leinojen edellisissä määräyspaikoissa Kouvolassa ja Kuopiossa oli yhdyskuntapalvelua suorittavia. Tampereelle tullessaan he ottivat heti yhteyttä Riseen yhteistyön jatkamiseksi. Korona tosin keskeytti sijoitukset heti kättelyssä, mutta nyttemmin palvelupaikkoja on voitu taas tarjota.

– Kristillisestä arvomaailmasta nousee ajatus, että jokainen on arvokas ja ansaitsee uuden mahdollisuuden. On ollut ilo huomata, että Rikosseuraamuslaitoksella on vastaavia tavoitteita kuin meillä. Heillä taustalla lakikirja, meillä Raamattu, mutta molemmilla on yhteinen halu auttaa ihmistä takaisin omille jaloilleen, Kaisu Leino pohtii.