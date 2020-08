Säästötalkoot vaihtuivat jättimäisiksi yt-neuvotteluiksi – Finnarin työntekijät irtisanomisista: "Isku on kova"

– Sen tiedän, että yt-neuvotteluihin on tullut tänään kutsuja ja neuvottelut alkavat maanantaina, sanoo IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari.

– On tietenkin kova isku, että näin laajat yt-neuvottelut käynnistyvät. Meillä kuitenkin on ollut vielä ajatus, että tästä korona-ajasta selvittäisiin lomautuksilla, mutta nyt on tulossa myös irtisanomisia. Sinänsä neuvottelukutsu ei ollut yllätys.