Saara Hyrkkö asettuu vihreiden puheenjohtajaehdokkaaksi, Krista Mikkonen jättää kisan väliin

Saara Hyrkkö asuu Espoossa ja on valittu eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

– Olemme antaneet liian kauan muiden sanoittaa, mitä Vihreät on. Visiomme ja ratkaisumme on tehtävä suomalaisille tutuksi. Kädenlämpöisyys on karistettava ja korvattava raikkaiden ideoiden kulttuurilla, Hyrkkö toteaa tiedotteessa.