Lisää lunta luvassa! Tulossa sakeaa sadetta ja kiristyvää pakkasta – "Kannattaa pitää lumilapiot esillä siltä varalta, että joudutaan tositoimiin"

Forecan päivystävän meteorologin Juha Föhrin mukaan lunta pyryttää alkuviikon aikana ja torstaista alkaen on jo selkeästi poutaisempaa, mutta samalla paikoin kylmempää. Myös ajokeli saattaa paikoin muuttua huonoksi kovan tuulen puhaltamasta pöllyävästä lumesta.

– Nyt ensin pakkanen on kiristymässä myös Etelä-Suomessa ainakin vielä lauantai-illaksi ja yöksikin. Pakkasta on ehkä rannikkoakin myöten kymmenisen astetta. Sunnuntaina lännestä alkaen kaakkoistuuli voimistuu ja rupeaa satamaan lunta, Juha Föhr kertoo.

Viikko alkamassa lumisissa merkeissä

Lumilapiot esille

Lumisateet hillitsevät pakkaslukemia etelässä ja lännessä

– Pakkaslukemien ennustaminen menee helposti pieleen, sillä jos ilmestyy vähänkään pilviä, pakkasta on heti paljon vähemmän kuin jos olisi selkeää ja heikkotuulista. Kylmän säätilan sisällä pysyy tietynlainen vaihtelevuus, eli lämpötilat voivat sahata, mutta suojasää ei ole näkyvissä oleva asia.

– Talvista on ja pakkasta voi olla aikalailla etelässäkin, jolloin puhutaan jopa 10-15 pakkasasteesta. Jatko on joka tapauksessa hyvin talvinenja viitteitä on pidempäänkin jatkuvasta kylmemmästä säästä, Föhr summaa.