Russia Today: Suomessa kiinni otettu venäläisnainen kärsii surkeista oloista miesten vankilassa – "Siellä on kylmä, hän ei saa lääkkeitään ja hän on laihtunut"

Santtila kertoi, että Yhdysvalloilla on kolmisenkymmentä päivää aikaa toimittaa virallinen pyyntö naisen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin. Tämän ajan nainen odottaa Santtilan mukaan Vantaan vankilan naistenosastolla.

"On kylmä, nälkä eikä saa lääkkeitä"

– He antavat ruokaa vain kahdesti päivässä. Siellä on kylmä, hän ei saa lääkkeitään ja hän on laihtunut, äiti valittaa RT:n mukaan.