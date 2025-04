Ruotsissa raju kiekkopäätös: Poliisi puuttui jättipanosten karsintaderbyyn

Ruotsin kiekkoliiga SHL:n nousukarsintojen jättiluokan spektaakkeli tukholmalaisten AIK:n ja Djurgårdens IF:n välillä pelataan ilman vierasjoukkueen kannattajaryhmiä.

Hockey Allsvenskanin superfinaali varmistui lauantaina, kun Djurgården ratkaisi välieräsarjansa Södertäljeä vastaan seitsemännen ottelun jatkoerämaalilla. Sen paikallisvastustaja AIK oli jo aiemmin varmistanut paikkansa nousukarsinnassa kukistamalla BIK Karlskogan otteluvoitoin 4–2.

Tukholma on ollut ilman SHL-joukkue jo kolme vuotta Djurgårdenin pudottua sarjasta keväällä 2022. AIK on viimeksi pelannut pääsarjassa kaudella 2013–14.

Nyt pääkaupungissa valmistaudutaan yhteen kaikkien aikojen ottelusarjoista, jonka voittaja nousee ensi kaudeksi SHL:ään. Valitettavasti kuumaan nousuratkaisuun on jouduttu tekemään rajoituksia turvallisuussyistä.

Aftonbladet-lehti kertoo, että tukholmalaisseurojen väliset ottelut pelataan ilman vieraskannattajia. Vaatimus on tullut Tukholman poliisilta, joka ei usko pystyvänsä turvaamaan tapahtumia klassisessa Hovet-hallissa, jos molempien joukkueiden ultraryhmät ovat samaan aikaan paikalla katsomossa.

Sama järjestely on ollut voimassa myös HockeyAllsvenskanin runkosarjan otteluissa.

Vuonna 1955 valmistunut Hovet on molempien joukkueiden kotiareena ja vetää urheilutapahtumissa noin 8 100 katsojaa. AIK ja Djurgården pelasivat hallissa vuonna 1984 ikimuistoisen Elitserienin finaalisarjan, jossa paikalle ahtautui jopa 10 000 katsojaa.

Tukholmaan valmistui tämän jälkeen vuonna 1989 Globenina parhaiten tunnettu nykyinen Avicii Arena, mutta se ei ollut käytettävissä nousukarsintojen finaaliin.

– Se on, mitä on. Meillä on ollut tämä (järjestely) useita vuosia, ja siitä tulee edelleen hauskaa ja juhlavaa. Siitä tulee jotain, mitä Ruotsin jääkiekko ei ole nähnyt moneen, moneen, moneen vuoteen, lupaa Djurgårdenin urheilujohtaja Niklas Wikegård.