Ruotsissa kuohuu – ykköspelaaja jää pois huippukohtaamisesta

Elias Ymer jää sivuun Ruotsin Davis Cup -joukkueen ottelusta Australiaa vastaan.

Ruotsi kohtaa Australian Davis Cupin karsinnoissa tulevana viikonloppuna Tukholmassa. Ruotsi joutuu kuitenkin tulemaan ottelussa toimeen ilman ykköspelaajaansa Elias Ymeriä.

Ymer kertoo Instagram-julkaisussaan näkemyseroistaan maajoukkueen kapteenin Simon Aspelinin kanssa.

– Maajoukkueen kapteenilla ja minulla oli erilaiset näkemykset siitä, minkälainen valmistautumiseni pitäisi olla. Olen varma, että olisimme voineet hoitaa tämän olemalla joustavia. Se ei todellakaan ole iso juttu, Ymer kirjoitti.

– Tiedän, että keskustelussa molempien osapuolien tulee kunnioittaa toisiaan, mutta tässä asiassa en valitettavasti voi tehdä sitä. Taso oli niin alhainen.

ATP-rankingissa sijalla 331 oleva Ymer on tätä nykyä Ruotsin ykköspelaaja kaksinpelissä. Parhaimmillaan hän on ollut rankingissa sijalla 105.

Afronbladetin haastattelema Aspelin harmittelee Ymerin poisjääntiä.

– Hän on ollut tärkeä pelaaja meille monta vuotta ja on ottanut Ruotsille monta voittoa Davis Cupissa. Mutta kunnioitan hänen päätöstään, Aspelin sanoi.

– Meillä on tietyt säännöt, jotka koskevat kaikkia pelaajia. Ne ovat olleet käytössä moni vuosia. Siinä ei ole muutosta. Mutta meillä on eriävät näkemykset asiasta.

Aspelin ei halunnut kertoa, mistä säännöistä oli Ymerin tapauksessa kysymys.

Ruotsi on kovan haasteen edessä Tukholmassa. Australia on maiden rankingissa toisena Italian jälkeen. Ruotsin sijoitus on 20:s.