Lumimyrsky sai Keski-Euroopan kaaokseen – Alankomaissa lentokenttiä suljettu, Saksassa junat eivät liiku ja Britanniassa annettu säävaroitus

Alankomaissa varoitettiin sunnuntaina vaarallisista sääolosuhteista, kun tuulenpuuskat puhalsivat jopa 90 kilometriä tunnissa lisäten pakkasen purevuutta. Pakkasta on ollut noin 6 astetta ja öisin lämpötila on laskenut alle -10 asteeseen. Samalla lunta on tullut 5-30 senttiä alueesta riippuen.