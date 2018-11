Ruotsissa avattu Ällöttävän Ruuan museo: ”Oksensin päivittäin”

Näyttelyn johtaja Samuel West kertoo, että kyseessä on viihdyttävä kokemus, jolla on myös vakava viesti: herkullisena tai kuvottavina pidetyt asiat ovat kulttuurin mukaan opittuja.

Esillä on 80 erilaista ruokanäytettä, kuten sammakko-smoothieta. Tarjolla on myös osittain kehittyneitä ankan sikiöitä, jotka on keitetty munan sisään sekä toukkien saastuttamaa sardinialaista juustoa.