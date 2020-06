Ruotsissa 35 uutta koronakuolemaa – tartuntoja rekisteröity jo huimat 45 000

Koronvirustartuntoja on epidemian aikana rekisteröity pitkälti yli 45 000. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan todettujen tartuntojen määrä on noussut voimakkaasti, koska alueelliset viranomaiset ovat alkaneet tehdä enemmän koronatestejä.

Tegnellin mukaan koronavirukseen liittyvien uhrien määrä on nykyisin keskimäärin 40 päivässä. Valtionepidemiologin mukaan on hyvä, että luku pienenee, vaikka on edelleenkin liian korkea.