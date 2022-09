Ruotsin vaalitaistelu jatkuu tiukkana, voittajia on kaksi – tulosta saatetaan joutua odottamaan jopa keskiviikkoon saakka

Etukäteen on varmaa, että pääministeri Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit säilyttävät selvästi suurimman puolueen aseman. Toiseksi suurimman puolueen asemasta sen sijaan käydään tiukkaa taistoa. Asetelma punavihreiden ja porvarien välillä on erittäin tasainen.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että vaaleissa on kaksi voittajaa: sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit.

– Viime hetken mielipidemittaukset näyttävät pitävän paikkansa. Myös hieman ehkä yllättäen ympäristöpuolue vihreät on parantamassa tulostaan. Aina on häviäjiä ja erityisen pettynyt on varmaan maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, joka oli toivonut parempaa tulosta. Nähtäväksi jää, kuinka suureksi kokoomuksen tappio muodostuu.