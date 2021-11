Ruotsin Tegnell MTV Uutisille: Koronavirus on tullut jäädäkseen – pakkorokotuksista enemmän haittaa kuin hyötyä

– Kun katsoo muita maita, joilla on ollut rokotepassi käytössä, näkee että passi on vaikuttanut osittain, mutta ei tarpeeksi hyvin. Jos tartuntojen määrä kasvaa huomattavasti täällä meillä, on hyvin mahdollista, että otamme muitakin rajoituksia kuin rokotepassin käyttöön.

Ruotsin koronapolitiikka vähentänyt tartuntojen määrää myöhemmissä aalloissa?

– On mahdollista, että ihmiset ovat varovaisempia täällä, koska emme ole kulkeneet kovista rajoituksista täysin avoimeen yhteiskuntaan, vaan olemme olleet keskitien kulkijoita. Tästä voi johtua, että meidän kehityksemme on tasaisempaa kuin muissa maissa. Sehän nähdään, että lukuun ottamatta ensimmäistä aaltoa, seuraavat aallot ovat olleet suhteellisen matalia verrattuna muuhun Eurooppaan.

– Sitä on todella vaikea tietää. Mielestäni tilanne oikeasti monimutkaistuu, mitä pidempiaikainen pandemia on. On tehty erilaisia toimenpiteitä, joiden vaikutukset joskus ovat toimineet, joskus eivät. Joskus vaikutukset ovat olleet pidempiaikaisia, joskus lyhyempiä. On koko ajan vaikeampi tietää, millä oikeasti on ollut vaikutusta ja millä ei ole ollut.