Ruotsin tähti Frida Karlsson joutui vainotuksi – yksityiskohtia pakkomielteisestä toiminnasta julki

Ruotsin tähtihiihtäjä Frida Karlssonia vainonnut mieshenkilö joutuu oikeuden eteen. Aftonbladet kertoo yksityiskohtia tapauksesta.

Vanhempi mieshenkilö vainosi hiihtäjää 11 kuukauden ajan. Aftonbladetin mukaan toiminta meni niin pitkälle, että mies osti lentolipun Teneriffalle, jossa Karlsson oli harjoitusleirillä.

Aftonbladetin mukaan mies soitti Karlssonille yli 200 kertaa, lähetti lukemattomia tekstiviestejä ja myös fyysisen kirjeen hiihtäjän manageriäidille.

Miehen matkapuhelimesta löytyi yli 7 000 kuvaa Karlssonista, osa näistä oli peräisin hiihtäjän Instagram-tililtä.

Syytetty on kertonut kokeneensa, että hänellä oli jonkinlainen ystävyyssuhde Karlssonin kanssa. Hän uskoi Karlssonin viestineen hänelle omien sosiaalisen median julkaisujensa kautta. Mies matkusti ympäri Ruotsia kohdatakseen urheilijan.

Hän ilmestyi harjoituksiin, juoksukilpailuun ja Karlssonin kodin ulkopuolelle vuoden 2024 aikana. Syytetty on saanut marraskuussa 2024 lähestymiskiellon, jota hän ei ole lausuntojensa mukaan hyväksynyt, sillä "ei luota viranomaisiin".

Aftonbladetin mukaan mieshenkilöltä on kysytty, miksi hän on lähestynyt Karlssonia, vaikka tämä on estänyt hänet sosiaalisessa mediassa ja hakenut lähestymiskieltoa.

– Koska olen itsepäinen enkä anna periksi, miehen kerrotaan vastanneen.

Syytetyn asianajajan mukaan rikos kiistetään.

– Hän ei todellakaan ole tarkoittanut mitään pahaa. Näemme, onko toiminta ylittänyt rajan ja onko se rikollista. Hän sanoo tarkoittaneensa vain hyvää, miehen asianajaja lausuu.

Kuusissakymmenissä oleva mies joutuu vastaamaan vainoamissyytteisiin oikeudessa ensi viikolla.

Frida Karlsson voitti hiljattain päättyneissä hiihdon MM-kisoissa kaksi kultaa ja pronssin.