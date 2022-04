Ruotsin poliisi: 26 poliisia loukkaantunut mellakoissa, tekijöillä epäilty yhteys rikollisryhmiin, väkivaltaan yllytettiin ulkomailta – "He yrittivät tappaa"

Poliisipäällikön mukaan poliisiin on kohdistettu "tappavia hyökkäyksiä".

– Haluaisin sanoa, että tämä on pahempaa kuin väkivaltainen mellakointi. He yrittivät tappaa poliiseja.

Thornbergin mukaan mielenosoittajat eivät ole "tavallisia mielenosoittajia". Hän kertoo poliisilla olevan epäilys, että tilanteessa on kytköksiä rikollisryhmiin.

Poliisi on saanut myös voimakasta kritiikkiä siitä, ettei se ole pysäyttänyt ilkivaltaa tai pidättänyt enempää ihmisiä.

Mielenosoituksissa on loukkaantunut kaikkiaan 26 poliisia. Lisäksi 20 poliisiautoa on tuhoutunut. Poliisi on joutunut käyttämään aseita itsepuolustuksena.