MTV Ruotsissa: Maahanmuuttajataustaisten mellakoitsijoiden väkivalta poliisia kohtaan oli ennennäkemätöntä – "He sytyttivät tulipaloja houkutellakseen poliiseja"

Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg on kuvaillut mellakkatapahtumia "pahemmiksi kuin väkivaltaiset mellakat", joiden kohteena on poliisi.

Erityisen voimakkaita iskuja poliisia kohtaan

– He olivat erittäin väkivaltaisia poliiseja kohtaan. Siellä oli erittäin voimakasta kivienheittelyä. He sytyttivät paikkoja tuleen sillä tarkoituksella, että he houkuttelivat poliisin paikalle, jotta voivat heittää näitä kivillä, Arkenheim kertoo.