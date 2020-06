Ruotsin pääministeri Löfven: Maan koronastrategia ei ole epäonnistunut

Löfven totesi, että kuolemantapausten ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on vähenemässä. Pääministerin mukaan kuolemien määrä on tilastojen valossa vuodenaikaan nähden normaali tällä hetkellä.

Ruotsin strategiaa on kritisoitu kansainvälisesti. Maassa on ollut esimerkiksi muita Pohjoismaita löyhemmät rajoitukset. Löfvenin mukaan Ruotsin strategia on herättänyt myös kiinnostusta.