Ruotsalaisten luottamus hallituksen ministereihin kasvanut koronakriisin keskellä – nämä ministerit ylsivät kärkikolmikkoon

Kolmantena on puolustusministeri Peter Hultqvist.

Eniten luottamustaan on kasvattanut koronakriisin keskellä runsaasti esillä ollut sosiaaliministeri Lena Hallengren, yli 15 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

– Olemme nähneet, että sosiaalidemokraattien kannatus on kasvanut tasaisesti koronapandemian aikana. Vaikka laskua on pikkuisen tullutkin, luottamus Ruotsin johtoon koronan aikana on edelleen vahva, sanoi tutkimuslaitos Novuksen johtaja Torbjörn Sjöström SVT-kanavalle.