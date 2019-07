Ruotsin pääministeri Löfven kertoi, mitä hän aikoo vastata, jos Trump soittaa ja kysyy vangitusta amerikkalaisräppäristä

Ruotsin pääministeri Löfven kertoo Ruotsin tietotoimisto TT:lle, että maiden väliset suhteet ovat hyvällä tolalla. Hänen mukaansa Trumpin keskustelunavaus on myönteinen asia.

– Ymmärrän, että presidentti Trump on henkilökohtaisesti kiinnostunut vangittujen amerikkalaisten tilanteesta. Hän on ilmaissut halunsa käydä keskustelua ja se on totta kai positiivinen asia, Löfven kertoo TT:lle tiedotteessa.