Ruotsin olympia-asuista erikoinen soppa – megatähti Armand Duplantisin takia erikoisratkaisu

– Pitää paikkansa. He kilpailevat Puman asusteissa, Reniebo sanoo Expressenille .

TIlanne on merkillinen, sillä normaalisti Ruotsin yleisurheilujoukkueen vaatetuksesta vastaa Craft. Itse asiassa ruotsalaisyleisurheilijat pukevat päälleen Craftin maajoukkueasun vuoden kaikissa muissa tapahtumissa paitsi olympialaisissa.

Olympialaisissa yleisurheilujoukkueen vaatetusoikeus ei ole siis Craft eikä Uniqlo, vaan saksalainen Puma. Syykin on melko yksiselitteinen, sillä Puma on seiväshyppytähti Armand Duplantisin henkilökohtainen sponsori.

– Ei sitä minulta kannata kysyä, vaan Pumalta. Ei tarvitse olla mikään Einstein, että osaa laskea, mistä on kysymys, Duplantisin agentti Daniel Wessfeldt kommentoi.

– Se on olympiakomitean tekemä sopimus ja heillä on oikeus tehdä millainen sopimus tahansa. Se olisi voitu tehdä Niken, Adidaksen tai minkä muun yhtiön kanssa tahansa, mutta Puma on ilmeisesti ollut innokkain, Wessfeldt toteaa.