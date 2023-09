Ruotsin kruunu vajosi ennätysalhoon – näin monta kruunua eurolla nyt saa

Ruotsin kruunun kurssi putosi tänään ennätysmatalalle tasolle suhteessa euroon, kertoo ruotsalainen uutistoimisto TT. Yksi euro maksaa nyt valuuttamarkkinoilla noin 11,98 kruunua.



Edellinen ennätysalhainen noteeraus saavutettiin 21. elokuuta, jolloin yksi euro maksoi runsaat 11,96 kruunua.



Pelkästään tänä vuonna kruunun arvo on pudonnut yli seitsemän prosenttia suhteessa euroon.



Ruotsin valuutta on pinteessä myös suhteessa Yhdysvaltain dollariin, joka maksaa tällä hetkellä 11,24 kruunua. Se on tämän vuoden heikoin kruunun kurssi suhteessa dollariin.