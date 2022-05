Ruotsin kapteeni tilitti fiaskotappiota – murjaisi katkerasti Kanadasta

– He tulivat kovempaa kolmanteen erään. Pelasimme minusta hyvin 40 minuuttia, mutta annoimme hiukan periksi kolmannessa erässä ja se maksoi meille pelin, Ruotsin kolmatta maalia alustamassa ollut puolustaja ja kippari Oliver Ekman-Larsson sanoi vaisuna.

– En kommentoi tuomareita. Heillä on vaikea työ tehtävänä, ja tämä on jääkiekkoa. Emme hävinneet tuomareiden takia, se on varmaa.