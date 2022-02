Ruotsin hovilta täysin poikkeuksellinen ulostulo – kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel ottavat kantaa ero- ja pettämishuhuihin

Ruotsin kruunuprinsessa Victorian ja tämän puolison, prinssi Danielin ympärillä on leijunut viime aikoina pettämiseen ja eroaikeisiin liittyviä huhuja. Huhut ovat saaneet suuret mittasuhteet etenkin Ruotsissa.

Ruotsin hovi julkaisi tänään lauantaina virallisilla Instagram- ja Facebook-tileillään poikkeuksellisen huhuja koskevan kannanoton . Kannanotto on kirjoitettu kruunuprinsessa Victorian ja prinssi Danielin kuvan yhteyteen.

View this post on Instagram

– Tietoomme on tullut, että parisuhteestamme on liikkeellä laaja negatiivinen huhu. Julkisuudessa leviää väitteitä pettämisestä ja lähestyvästä avioerosta, kannanotossa kirjoitetaan.

Expressen -lehden mukaan ainakin Stoppa Pressarna -sivusto on kirjoittanut pariskunnan suhteen ongelmista. Ruotsin hovin tiedottaja Margareta Thorgren kertoo Expressenille, että lukuisat uutistoimistot ovat esittäneet hoville kysymyksiä huhuihin liittyen.

Thorgrenin mukaan hovin oli pakko ottaa kantaa huhupuheisiin, sillä ne olivat paisuneet niin suuriksi ja levinneet niin laajalle. Thorgren kuitenkin korostaa, että tällainen ulostulo on täysin poikkeuksellinen.

– Kruununprinsessapariskunta, kuten julkisuuden henkilöt, on tottunut siihen, että heistä sanotaan asioita, jotka eivät aina pidä paikkaansa. Mutta tässä tapauksessa huhu on levinnyt niin laajaksi, ja siksi he tekevät tämän lausunnon, hän sanoo.