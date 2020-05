Ruotsi nousi koronakuolemien kärkeen – eniten kuolleita asukaslukuun suhteutettuna koko maailmassa

Ruotsissa on 6,08 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Määrä on enemmän kuin Briteissä, Yhdysvalloissa, Italiassa ja Belgiassa.

Ruotsin kuolinluvut perustuvat Our World in Data -sivuston tilastoihin. Maiden välisiä lukuja on verrattu päivätasolla seitsemän päivän ajanjaksolta 13.5.–2.5. Samalla ajanjaksolla Briteissä on kuollut päivässä 5,57 henkilöä miljoona asukasta kohti, Belgiassa 4,28 ja Yhdysvalloissa 4,11.