Dagens Nyheter: Kokonaiskuolleisuus noussut selvästi Ruotsissa koronaepidemian takia – noin 350 kuollutta päivässä

Esimerkiksi Tukholman alueella kuolleisuuskäyrä osoittaa jyrkästi ylöspäin normaaliin keskivertotilanteeseen verrattuna. Ruotsin tilastokeskuksen SCB:n mukaan maalis-huhtikuun vaihteessa olleen viikon aikana Tukholman läänissä kuoli 479 ihmistä, mutta pari viikkoa myöhemmin jo 727. Pelkästään Tukholman kunnan alueella nousu on ollut vieläkin jyrkempää.

– Maalis-, huhti- ja toukokuussa kuolleiden määrä yleensä kesän lähestyessä laskee. Nyt se on yhtäkkiä ampaissut korkeuksiin. On aika ilmeistä, että covid-19-tauti vaikuttaa kuolemantapauksiin, sanoo Tomas Johansson tilastokeskuksesta.

– En voi väittää havaitsevani mitään tasoittumista. Pikemminkin on niin, että kuolemantapaukset alkavat lisääntyä nyt myös muilla alueilla, väestötilastotieteilijä Johansson sanoo.