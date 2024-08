Ruotsi keskellä poikkeuksellista huumaa – olympiasensaatio villitsee kansaa: "Katsokaa kaikki"

Pöytätennispelaaja, ruotsalainen Truls Möregårdh on yksi Pariisin olympiakisojen kovimmista yllättäjistä. Maailmanrankingin 26. sijalta miesten kaksinpeliin lähtenyt sensaatio ottelee tänään olympiafinaalissa.

Edellinen ruotsalainen pöytätenniksen olympiakultamitalisti on 32 vuoden takaa, kun lajilegenda Jan-Ove Waldner voitti Barcelonassa kaksinpelin mestaruuden. Waldner otti Sydneystä hopeaa kahdeksan vuotta myöhemmin.

Herkku on siis harvinaista. Waldnerin kulta on edelleen ainoa miesten kaksinpelin olympiavoitto, joka on mennyt Aasian ulkopuolelle.