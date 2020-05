Ruotsalaismedia: TV-tähti myöntää ostaneensa seksiä – sai potkut televisiokanavalta

Poliisi otti 51-vuotiaan Roberton kiinni epäiltynä seksipalvelujen ostamisesta. Torstaina Tukholmassa toteutetussa seksinostoratsiassa 11 ihmistä syytetään laittomasta seksipalvelujen ostamisesta. Ratsian tavoitteena on löytää seksiä myyviä naisia ja tarjota heille apua.

– Rangaistuksena on sakko tai enintään vuoden vankilatuomio, toteaa Tukholman poliisin tiedottaja Mats Eriksson Expressenille.

Yksi syytetyistä on Roberto. Hänen mukaansa kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän on ostanut seksipalveluita.