Ruotsalainen kommodori kehottaa ruotsalaisia varautumaan Venäjän laajenevaan reviiriin: "Tarvitsemme kaikkia ystäviä, jotka vain saamme"

Aukus kääntää "pelilaudan", Ruotsin varauduttava

"Venäjälle voi yhtäkkiä avautua kultainen tilaisuus"

Ranska on kokenut tulleensa liittolaistensa pettämäksi. Se kutsui kotiin Washingtonin ja Canberran suurlähettiläät.

"Tarvitsemme kaikkia ystäviä, jotka vain saamme"

Ruotsille on Wedinin mukaan tärkeintä ylläpitää transatlanttisia suhteita, mutta epävarmuus on nyt kasvanut.

– Presidentti Joe Bidenilla on sama käsitys kuin edeltäjällään Donald Trumpilla, että Kiina on ykkösprioriteetti – hän vain tasapainoilee enemmän sanoissaan. Yhdysvaltain päätös osoittaa myös, että maa on valmis jyräämään läheisen liittolaisen ilman ennakkovaroitusta. Tämä Ruotsin pitää ymmärtää, Wedin toteaa ja huomauttaa, etteivät Ruotsi ja Yhdysvallat ole liittolaisia.