Ruokavirastolla on epäily koirien oireilun syystä Mustin ja Mirrin takaisinvetotapauksessa

Ruokavirastolla on epäily siitä, mikä raaka-aine on voinut aiheuttaa koirien oireilua Mustin ja Mirrin koiranruoan takaisinvetotapauksessa.



Koska kyse on vasta epäilyistä eikä asiasta ole vielä tutkimustuloksia, Ruokaviraston rehujaoston päällikkö Hanna Laatio ei kerro tarkemmin siitä, mihin epäily kohdistuu.



Lemmikkitarvikeketju Musti ja Mirri on vetänyt takaisin erän SMAAK Herkkä kala viljaton -nimistä tuotetta, jonka epäillään aiheuttaneen koirille vakavia oireita.



Laboratorioanalyysien tulosten saamisessa voi Laation mukaan kestää "jonkin aikaa". Tarkempaa arviota analyysien kestosta hän ei pysty antamaan.



– Kun analysoitavia asioita ja mahdollisuuksia on paljon, siinä valitettavasti kestää.



Viranomaisnäytteenoton lisäksi Mustin ja Mirrin omistaja Musti Group ottaa näytteitä omavalvonnassa, Laatio kertoo.



Musti ja Mirri on kertonut saaneensa takaisinvedosta satoja viestejä. Reklamaatioiden mukaan tuotetta syöneillä koirilla on esiintynyt muun muassa pahoinvointia, raajojen tilapäistä heikkoutta ja väsymystä.



Rehuihin liittyvät reklamaatiotapaukset ovat Laation mukaan tällaisessa mittakaavassa hyvin harvinaisia.