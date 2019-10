Rummut ja pillit soivat tänään Edinburghissa, mielenosoittajat vaativat itsenäistä Skotlantia

Facebookissa julkaistussa tapahtumakutsussa liike pyytää osallistujia tuomaan mukanaan lippuja, kylttejä, pillejä ja rumpuja. Skotlannin kansanpuolueen johtaja Nicola Sturgeon on Twitterissä kertonut olevansa mielenosoituksessa hengessä mukana, vaikka ei pääsekään paikalle. Hän vakuuttaa tviitissään, että itsenäisyys on tuloillaan.

All Under One Banner on perustettu vuonna 2014 Skotlannin itsenäisyydestä järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen. Tuolloin itsenäistymistä vastusti reilut 55 prosenttia äänestäneistä. Skotlanti otti kuitenkin takkiinsa Britannian EU-eroäänestyksessä, kun skotlantilaiset äänestäjät puolsivat unionissa pysymistä, mutta kokonaislopputulos oli EU-eron puolella.