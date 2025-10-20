Kylian Mbappe teki ottelun ainoan maalin, kun Real Madrid voitti vajaamiehisen Getafen noustakseen Espanjan La Ligan kärkeen ohi hallitsevan mestarin Barcelonan.

Ottelun käänteentekevä hetki nähtiin vartti ennen loppua, kun Getafen vaihtomies Allan Nyom sai suoran punaisen kortin vain reilut 40 sekuntia kentälle tulonsa jälkeen. Kamerunilainen laitapuolustaja huitaisi Vinicius Junioria kyynärpäällä kasvoihin, ja lensi saman tien suihkuun.

Real hyödynsi välittömästi ylivoimansa, kun Mbappe pääsi laukomaan pallon Arda Gülerin syötöstä maalivahti David Sorian selän taakse. Soria sai käsiään väliin, mutta voimakas kuti painui tolpan kautta sisään.

1:32 Katso: Kylian Mbappe ratkaisi Real Madridin voiton kauden kymmenennellä maalillaan.

Getafen ongelmat syvenivät hetkeä myöhemmin, kun hyökkääjä Alex Sancris ajettiin ulos kentältä kuusi minuuttia ennen loppua toisen keltaisen kortin saattelemana.

Kotijoukkue Getafe kävi tosin vielä lähellä yllättävää tasapeliä. Realin tähtimaalivahti Thibaut Courtois venyi kuitenkin Abu Kamaran laukauksen tielle lisäajan kuudennella minuutilla varmistaakseen vierasjoukkueelle täydet kolme pistettä.

– Ansaitsimme tänään enemmän, mutta menetimme pisteen. Punaisen kortin jälkeen keskittymisemme herpaantui. Sellaista jalkapallo on, sanoi Getafen Dakonam Djene Movistar Plus -kanavalle.

Real pelaa seuraavan ottelunsa keskiviikkona, kun se kohtaa Juventuksen Mestarien liigassa.